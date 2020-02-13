باعوم يبحث مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية تقديم دعم اغاثي عاجل للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الصحة العامة والسكان عضو اللجنة العليا للاغاثة الدكتور ناصر باعوم، اليوم، مع مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والانسانية المقدمة من مجلس التعاون الخليجي لليمن تقديم الدعم الانساني العاجل والشاملة للنازحين بمحافظات (صنعاء، ومأرب والجوف).



وتطرق باعوم الى وضع النازحين في هذه المحافظات والاحتياجات العاجلة لهم، واستمرار تقديم الدعم لمرضى السرطان في كافة المحافظات .. متطرقاً إلى الانتهاكات التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة الاخيرة وقصفها لمخيمات النازحين في الخانق والمستشفيات بمحافظة مأرب.

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وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الهيئات الاغاثية بمكتب تنسيق المساعدات الخليجية، والدور الذي الكبير الذي يقوم به المركز في تنسيق العمليات الانسانية، لافتاً الى ان جهود الاشقاء وصلت الى كافة المحافظات اليمنية وشملت كافة القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين واحدث نتائج ملموسة على الارض استفاد منها الشعب اليمن بشكل كبير.

وأدان الاجتماع قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بقصف مخيم الخانق للنازحين والمستشفيات بمحافظة مأرب، لافتين الى ان هذه الجرائم محرمه وفقا للقوانين الدولية والإنسانية، ومشدداً على ضرورة ادانه المجتمع الدولي لهذه الجرائم وتحميل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

واستنكر الاجتماع استمرار مليشيات الحوثي في وضع العراقيل أمام المنظمات الاغاثية والانسانية في المحافظات غير المحررة واقتحام مخازن برنامج الاغذية العالمي في محافظة حجه ونهب اكثر من 127.5 طن من المساعدات، مؤكدين ان هذه الأعمال تعمل على تردي الوضع الانساني في اليمن.

وأكد مكتب المساعدات الخليجية أن العملية الاغاثية سترتكز خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في تكثيف الدعم لبرامج دعم سبل العيش والمشاريع التنموية في المحافظات المحررة لما لها من اهمية في تعزيز الاستقرار، مع استمرار تقديم الاغاثة العاجل والدعم الشامل لكافة المحافظات.

كما ناقش الاجتماع ما تم تقديمه من مشاريع خلال الشهر الماضي، وما سيتم تقديمه من مشاريع وبرامج خلال الفترة القادمة.