مأرب.. العباب يفتتح معمل للحاسوب في مدرسة النجاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب الدكتور علي العباب اليوم، معملا للحاسوب في مدرسة النجاح بمديرية مأرب، مقدمة من منظمة الشراكة العالمية.



وأشار العباب الى ان هذا المعمل يأتي ضمن 17 معملا للحاسوب موزعين في 17 مدرسة على مستوى المحافظة، مقدمة من منظمة الشراكة العالمية في اطار العقد الموقع بينها ووزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.

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