شكرا لقرائتكم خبر عن ستدمع عيناك من جمال الصورة ...طفل في محافظة "سقطرى"يقف بشموخ أمام مدرعة ليعبر عن حبه لليمن بهذه الطريقة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر أحد اطفال محافظة أرخبيل سقطرى، عن سعادته بقدوم قوات تابعة للجيش الوطني، إلى المحافظة ، والعلم الوطني يرفرف فوق آلياتها، بطريقة مؤثرة للغاية .

وقال مراسل "أحداث نت " أن طفل في سقطرى ترك دراجته بجانب الطريق، يوم أمس، وقفز إلى أمام إحدى المدرعات ،ليحيي العلم اليمني الذي يرفرف فوقها.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف " لقد وقف الطفل السقطري الصغير بشموخ وكبرياء أمام علم بلاده، ورفع يده محيياً ذلك العلم " .

"أحداث نت " يرفق صورة الطفل البطل وهو يؤدي تحية العلم بشموخ ..