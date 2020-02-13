شكرا لقرائتكم خبر عن ستدمع عيناك من جمال الصورة ...طفل في محافظة "سقطرى"يقف بشموخ أمام مدرعة ليعبر عن حبه لليمن بهذه الطريقة..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبر أحد اطفال محافظة أرخبيل سقطرى، عن سعادته بقدوم قوات تابعة للجيش الوطني، إلى المحافظة ، والعلم الوطني يرفرف فوق آلياتها، بطريقة مؤثرة للغاية .
وقال مراسل "أحداث نت " أن طفل في سقطرى ترك دراجته بجانب الطريق، يوم أمس، وقفز إلى أمام إحدى المدرعات ،ليحيي العلم اليمني الذي يرفرف فوقها.
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وأضاف " لقد وقف الطفل السقطري الصغير بشموخ وكبرياء أمام علم بلاده، ورفع يده محيياً ذلك العلم " .
"أحداث نت " يرفق صورة الطفل البطل وهو يؤدي تحية العلم بشموخ ..
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