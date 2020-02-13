عقوبة صارمة تلاحق سائق متهور يقود سيارته بقدميه بدلا من يديه

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عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة في قبرص، بسجن سائق متهور يقود حافلة بقدميه على طريق سريع في الجزيرة بدلا من يديه مما يعرض حياة الآخرين للخطر. واعترف الرجل بتهمة القيادة المتهورة، مما عرضه للسجن أربعين يوما، ويأتي ذلك بعدما نشر بنفسه التسجيل المصور على وسائل التواصل الاجتماعي. جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت محكمة في لارنكا بجنوب شرق الجزيرة المتوسطية، أدانت الرجل لارتكابه عمل متهور عرّض من خلاله حياة الآخرين للخطر، مما دفع القاضي لسحب رخصة السوق لمدة تسعة أشهر.

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