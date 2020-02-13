غارات جوية مكثفة لطيران العدوان على محافظتي الجوف وصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الخميس، 18 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظتي الجوف وصعدة.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان شن 14 غارة جوية على مديريات الغيل وخب والشعف والمتون في محافظة الجوف خلال الساعات الماضية، مضيفا أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية سحار وغارة على مديرية حيدان وغارة على مديرية رازح في محافظة صعدة خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين.

الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي أقدم على خرق اتفاق التهدئة وشن غارة جوية على منطقة كيلو16 بمحافظة الحديدة.

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