شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : هذا ما سيحدث في حال فكرت شرعية الإخوان بالانقضاض على اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجنرال الاحمر يتسبب في أول اضراب عن التحشيد والتحرك للجبهات من مشرفي الحوثي في قبيلة سنحان تفاصيل الانفجارات التي هزت العاصمة صنعاء تفاصيل اجتماع ضم الرئيس هادي والجنرال الاحمر وسلطان البركاني ومعين عبدالملك في العاصمة الرياض شاهد بالفيديو :أول ظهور صادم لخطيبة الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة ومفاجأة بشأن هويتها وعمرها الحقيقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي : هذا ما سيحدث في حال فكرت شرعية الإخوان بالانقضاض على اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.