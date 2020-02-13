شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن يصعق قيادات الانتقالي بهذا القرار المفاجئ.. ردا على التصعيد ومحاولة افشال اتفاق الرياض "تفاصيل القرار وردة الفعل للانتقالي الجنوبي " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 10:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجه صحفي جنوبي، دعوة عامة لانصار الانتقالي إلى حملة جارفة، تطالب بعودة نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، بالعودة إلى عدن.



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ودعا الصحافي الموالي للمجلس، صلاح بن لغبر، هناي بن بريك، بالعودة إلى عدن والبقاء فيها.

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وتكشف تغريدة الصحفي لغبر، عن قرار غير معلن للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع "هاني بن بريك" من العودة إلى عدن عقب التمرد الأخير الذي قاده ضد الحكومة الشرعية وانتهى باتفاق الرياض.



وقال مراقبون، ان الصحافي بن لغبر، تسبب عن إحراج شديد، للقيادي هاني بن بريك، الأمر الذي دفعه للرد على التغريدة نافيا وجود أي عائق لعودته إلى عدن.



وقال في معرض رده: ‏أخي صلاح لايوجد أي عائق لعودتي، تقتضي مصلحة العمل أن أقوم بمهام خارجية هذا غاية ما في الأمر.



وأضاف: كل القيادات موجودة والحمدلله ونحن مع كل القيادات الجنوبية أول بأول، والعودة بعد الانتهاء من برنامجنا الخارجي.



يذكر ان القوات التابعة للمجلس للانتقالي الجنوبي، في نقطة "العلم" بين محافظتي عدن وأبين، منعت قواتًا تابعة للحماية الرئاسية من دخول عدن، قدمت من محافظة أبين تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودي.