شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مذهلة..نبتة رخيصة الثمن ومتوفرة في اسواق الخضار,يتجاهلها الاغلبية,لكنها.. تعزز صحة القلب وعلاج فعال ل الضغط وتصلب الشرايين والسكر ومكافحة بعض انواع السرطانات وعلامات الشيخوخة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 11:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تعتبر البطاطا الحلوة غنية بالبوتاسيوم، فتعزز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، كما تعد مصدرًا للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الاساسي للطاقة في الجسم.

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وتعمل البطاطا الحلوة على خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، وتقوي المناعة وتكافح الالتهابات والأمراض العديدة، وخاصة أمراض البرد والشتاء.

وتحتوي على مادة الكولين التي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة، كما تساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو، وتكافح علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص.

وتحافظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي؛ فيما قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الرئة وسرطانات الفم.

