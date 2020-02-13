شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زواج مسئول مصري من جزائرية .. ب قرار جمهوري , اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 11:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الخميس 13 فبراير، قرارا جهموريا بالموافقة على زواج السكرتير الأول التجاري من جزائرية. وجاء في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـ محمد حسانين محمد إسماعيل السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على زواج مسئول مصري من جزائرية .. ب قرار جمهوري , اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.