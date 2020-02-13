شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : اكبر القبائل الموالية للشرعية بنسبة كبيرة .. تفجر الوضع عسكريا في صنعاء !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 11:03 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

انفجر صراع مسلح، الأربعاء، بين قيادي رفيع في مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من جهة، ومسلحين قبليين، من منطقة خولان، من جهة ثانية، في العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات مسلحة، اندلعت بين الطرفين، في شارع خولان، على خلفية نزاع على مساحة أرض واسعة.

وأوضحوا أن قيادياً لمليشيا الحوثي، ينحدر من محافظة صعدة، شمالي البلاد، حاول السطو على مساحة أرض، عالية القيمة، في شارع خولان، بقوة السلاح.

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وأشاروا إلى أن مسلحين قبليين من منطقة خولان، يدعون ملكية الأرض، رفضوا محاولة السطو، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة، بين الطرفين.

ووفقاً للمصادر، فقد تسببت المواجهات المسلحة، بإغلاق شارع خولان نهائياً بمحاذاة الأرضية محل النزاع، فيما انتشرت مليشيا الحوثي بكثافة في المنطقة.

وتشهد العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عمليات نهب واسعة للعقارات العامة والخاصة، من جانب قيادات المليشيا الحوثية، حيث تسطو على أراضي الدولة والمواطنين بقوة السلاح، فيما تزج المعترضين على نهب ممتلكاتهم، في السجون.