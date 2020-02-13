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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : هجوم صاروخي جديد على قاعدة أمريكية شمال العراق
أفاد مراسلنا في العراق، أن هجوما صاروخيا وقع على قاعدة "K1" في محافظة كركوك شمالي العراق، والتي تتمركز فيها قوات أمريكية.
جديد اب برس :
من جهته، أشار مصادر لـRT، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية حتى الآن في الهجوم الصاروخي على القاعدة"، مضيفة أن "طيرانا كثيفا يغطي منطقة القاعدة في كركوك عقب القصف".
بدوره أكد مصدر آخر، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".
المصدر: RT
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