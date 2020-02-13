شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها الكويتي!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حادثة غريبة عجيبة لم تتوقعها الفتاة السعودية، و التي قالت إنها تعرضت لخدعة كبيرة من قبل مواطن كويتي في الكويت، ظنت إنها متزوجة منه، و تكتشف فجاة وبالصدفة إنها لم تكن متزوجة منه، وعاشرته لعام ونصف بالحرام وبدون عقد زواج حقيقي، وتخلص منها بالنهاية بدون عقد زواج ولا عقد طلاق.

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وفي التفاصيل، لجأت السيدة السعودية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لتروي فصول حياة زائفة عاشتها في شقة فندقية بالسالمية مع شخص ادعى أنه محام وتقدم للزواج منها.

وقالت إنّه بعد الارتباط والعيش معها لمدة عام ونصف العام حملت بطفل، فأقنعها بشتى الطرق لإجهاضه، كونه متزوجاً ولديه أبناء، ورتب لها عملية الإجهاض بالتعاون مع آسيوية.

وتابعت انه عندما ساءت العلاقة بينهما توجهت إلى المحكمة لاستخراج عقد زواج مصدّق، إلا أنه تبين أن ما تملكه من أوراق غير صحيحة، وهي ليست زوجة لمن كان يعيش معها تحت سقف واحد.

وعلى إثر الشكوى توجه رجال الأمن إلى سكن الآسيوية المتهمة بعملية الإجهاض، وألقوا القبض عليها مع حارس البناية للتحقيق معهما والوقوف على صحة أقوال الشاكية.وفقَ صحيفة “الراي” الكويتية المحلية.

وقال مصدر أمني إن المتهم أنكر ما نُسب إليه، إلا أن الآسيوية والحارس تعرفا عليه، ولا يزال التحقيق مستمراً.