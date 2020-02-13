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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: طبول الحرب تقرع.. “محمد بن سلمان” و”السيسي” يتخذان إجراء عسكري عاجل ضد “أردوغان” وإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى دولة عربية

كشفت مصادر، عن إجراء عسكري لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتنسيق مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضد خصمهم الإقليمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر ليبية ومصرية، أنه بأوامر محمد بن سلمان، وإشراف “السيسي”، وصلت أول دفعة أسلحة ومعدات عسكرية من السعودية إلى الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

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وأوضحت المصادر، أن الشحنة دخلت إلى مناطق سيطرة “حفتر” في شرق ليبيا عبر الحدود المصرية، وتضم عربات ماركة “تويوتا” رباعية الدفع، التي تعد الأمثل للميليشيات في أماكن الصراع المختلفة.



إجراء عسكري عاجل ضد “أردوغان”

وأوضحت أن تلك العربات لا تُعتبر ضمن الآليات العسكرية الخاضعة لقرارات الحظر، كما تضمّنت الشحنة تجهيزات متطورة للسيارات، بخلاف أسلحة خفيفة، وبنادق آلية، تستخدم في التسليح الشخصي للأفراد.

وأشارت المصادر، إلى أن الدفعة الجديدة من الأسلحة تأتي ضمن تعهدات من قبل محمد بن سلمان للواء المتقاعد خليفة حفتر، وبإشراف من قبل “السيسي”.

ويدعم “بن سلمان” و”السيسي” ومعهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، “حفتر” في المعركة العسكرية المندلعة بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.

يذكر أن تركيا أرسلت مستشارين عسكريين، وشحنات أسلحة إلى “حكومة الوفاق” لصد محاولات تقدم ميليشيات حفتر إلى طرابلس، ومنع انقلاب عسكري ضد حكومة الثورة الليبية.