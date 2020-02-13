شكرا لمتابعة خبر عن سعودية ثرية تقرر مساعدة زوجها والوقوف الى جانبه وتمنحه مليون ريال سعودي ...لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج الغادر بزوجته الكريمة وصدم كل السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودية ثرية تقرر مساعدة زوجها والوقوف الى جانبه وتمنحه مليون ريال سعودي ...لن تصدق ماذا فعل هذا الزوج الغادر بزوجته الكريمة وصدم كل السعوديين

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