شبوة: توقيع عقود لتنفيذ مشاريع في مجال الطرق من مبيعات النفط بالمحافظة

وقع محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الخميس، عقودًا لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الطرق بالمحافظة، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام.

حيث وقع المحافظ بن عديو مع شركة يبيب الحارثي للمقاولات العامة، عقدًا لسفلتة الخط الدائري (خط جديد) من منطقة البياض الى محطة باسويد بمدينة عتق بطول 6.721 كم.

كما وقع المحافظ عقدًا مع شركة الصحراء للمقاولات العامة لتنفيذ سفلتة طريق (مرة - حرشفان) بطول 44 كم، وبتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن توجه السلطة المحلية للإهتمام بالمشاريع التنموية، وخصوصا في قطاع الطرق والجسور، والذي يشكل أهمية بالغة في ايجاد بنية تحتية تسهم في تطوير وتنمية المحافظة.