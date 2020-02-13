وقع محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الخميس، عقودًا لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الطرق بالمحافظة، بتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام.
حيث وقع المحافظ بن عديو مع شركة يبيب الحارثي للمقاولات العامة، عقدًا لسفلتة الخط الدائري (خط جديد) من منطقة البياض الى محطة باسويد بمدينة عتق بطول 6.721 كم.
كما وقع المحافظ عقدًا مع شركة الصحراء للمقاولات العامة لتنفيذ سفلتة طريق (مرة - حرشفان) بطول 44 كم، وبتمويل من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام.
ويأتي توقيع هذه العقود ضمن توجه السلطة المحلية للإهتمام بالمشاريع التنموية، وخصوصا في قطاع الطرق والجسور، والذي يشكل أهمية بالغة في ايجاد بنية تحتية تسهم في تطوير وتنمية المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة: توقيع عقود لتنفيذ مشاريع في مجال الطرق من مبيعات النفط بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.