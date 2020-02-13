إب.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل عدد من المواطنين
إب ـ يمن شباب نت ـ خاص
الخميس, 13 فبراير, 2020 - 09:27 صباحاً
[ مسلحون حوثيون منتشرون بإحدى شوارع مدينة إب اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 ]
نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية، حملة مداهمات واسعة، لعدد من منازل المواطنين في مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مسلحين حوثيين يُعتقد انتماؤهم للأمن الوقائي الحوثي، وأفراد من القوات الخاصة التابعة للمليشيا، قاموا، الأربعاء، باقتحام منازل عدد من المواطنين في مناطق "الشعاب والجائه" شرق مدينة إب، وعبثوا بمحتوياتها.
وأفادت المصادر أن أفراد الحملة الحوثية اقتحموا منزل المواطن" عادل العرومي" وقاموا بتكسير أبواب منزله والعبث بمحتوياته، كما قاموا باقتحام منازل "الجهام، الهندي، ردعان".
وبحسب المصادر فإن المليشيا تتهم المواطنين بإيواء من أسمتهم "مطلوبين أمنيين" وهي التهمة التي لم تثبت بعد عمليات المداهمة والاقتحامات، حيث لم يتم العثور على أي أحد في تلك المساكن.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم وانتهاكات أمنية جسمية تمارسها المليشيا الانقلابية بحق أبناء المحافظة.
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