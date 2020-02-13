الإرياني يحضر احتفالية إذاعة صنعاء باليوم العالمي للإذاعة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - الرياض

حضر وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الخميس احتفالية إذاعة صنعاء البرنامج العام بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي تحتفل منظمة اليونسكو والمحطات الإذاعية في مختلف دول العالم في الثالث عشر من فبراير من كل عام.



وهنأ وزير الإعلام طاقم إذاعة صنعاء باليوم العالمي للإذاعة مؤكدا على أهمية الإذاعة والدور الوطني والتوعوي الذي تقوم به باعتبارها الوسيلة الأهم لمخاطبة المواطن اليمني في قمم الجبال والسهول والأرياف مع استمرار آلة القمع الحوثية ومنع وسائل الإعلام من القيام بدورها الوطني من الداخل وإجبار كثير من العاملين في المؤسسات الصحفية على دعم مشاريعها التدمرية.

وطاف وزير الإعلام ومعه مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إسكندر الأصبحي ووكيل الوزارة عبد الباسط القاعدي، مكاتب واستديوهات الإذاعة مطلعا على آلية العمل والاحتياجات اللازمة لتطوير البرامج الإذاعية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وتحدث الإرياني عبر أثير إذاعة صنعاء في رسالة موجهه للمستمعين في كل مناطق اليمن عن الدور الوطني الذي تقوم به الإذاعة في التوعية والتثقيف مؤكدا على الدور المهم لكل مواطن في مناهضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لتحقيق الهدف المنشود باستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق حلم اليمنيين بدولة تسودها العدالة والمساواة.

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وأكد على دور الاذاعات في توعية المجتمع من خطر مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران وجرائمها بحق الشعب واستمرار القيادة السياسية في المعركة الوطنية ضد المليشيا الحوثية حتى استعادة الدولة وتحقيق السلام في كل أرجاء الوطن.

وقال الإرياني ان اليوم العالمي للإذاعة الذي تحتفل به إذاعة صنعاء يتزامن مع استمرار المليشيا الحوثية في السيطرة على المقرات الرسمية للإذاعة وكذا الإذاعات المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها والإذاعات الأهلية التي نهبت معداتها وأجهزتها وأنشأت بدلها اذاعات طائفية تدعم المشروع الإيراني وتعمل على تدمير النسيج الاجتماعي المتعايش منذ الآلاف السنين وتسعى لتغيير ديموغرافي وزرع فتنة طائفية بين مكونات الشعب اليمني.

وقال الارياني ننتهز هذه الذكرى لمناشدة الامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الصحفية الدولية وكل الأحرار في العالم للضغط على المليشيا الحوثية للافراج الفوري عن كافة المختطفين القابعين في معتقلاتها وفي مقدمتهم الصحفيين والاعلاميين دون قيد او شرط ووقف كل اشكال الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها في مناطق سيطرتها.

وثمن الإرياني جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ووزارة الإعلام السعودية من خلال احتضانهم للمؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية المساندة للحكومة الشرعية بما فيها إذاعة صنعاء البرنامج العام مؤكدا أن هذه الجهود ستسجل في سفر التاريخ وستبقي محفورة في ذاكرة الأجيال.

من جانبه استعرض رئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام صلاح القادري آلية العمل والخارطة البرامجية للإذاعة والتي تدعم جهود استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب وتدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتسهم في التوعية والتثقيف ودعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وقال القادري إن الخطة البرامجية لإذاعة صنعاء في دورة يناير-ابريل تتضمن 15 برنامج وأربع نشرات رئيسية وأخرى محلية تنوعت البرامج بين إخبارية وتوعوية وترفيهية.