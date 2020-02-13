شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية حول المهارات الحرفية النسوية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا بالتنسيق مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بشبوة اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بمدربات المهارات الحرفية النسوية. وأكد وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي ، أهمية الدورة في تطوير قدرات المرأة، مشيرا الى الاثر الإيجابي في رفع مهاراتهن وقدراتهن في الجوانب الحرفية المختلفة ، حاثا المتدربات للتطبيق العملي الفاعل للمعارف والمهارات ونشرها بين صفوف النساء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة تدريبية حول المهارات الحرفية النسوية بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.