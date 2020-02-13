فتح: أي تقليص للمساعدات في المحافظات غير المحررة سيزيد من معاناة المحتاجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح،" إن أي إجراءات لتقليص المساعدات الاغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة، سيؤثر بشكل مباشر على المحتاجين ويزيد من معاناتهم".



وشدد الوزير بالقول، على المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والحلول لضمان استمرار العملية الإنسانية، والضغط على المليشيات بكل الوسائل لعدم التدخل في العمل الاغاثي، وتنفيذ لا مركزية العمل الاغاثي للاستفادة من كل المنافذ المتاحة.. مشيراً إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية والتنفيذ الفاعل للأهداف الاغاثية.

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وحمل الوزير فتح، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الإنساني للمحتاجين في تلك المحافظات جراء قيام المليشيات بإعاقة العملية الإنسانية ونهب المساعدات واقتحام مكاتب المنظمات الأممية.. مطالباً المجتمع الدولي بتجريم هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على كافة قيادات المليشيات.

ودعا فتح منسقة الشئون الإنسانية والمنظمات الأممية الى نقل المخازن الرئيسية لها الى المحافظات المحررة.. لافتاً إلى أن صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات أصبحت بيئة غير آمنة بسبب تسلط المليشيات وتدخلها في عمل المنظمات من خلال ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أنشأته المليشيات خصيصاً لإعاقة العمل الإنساني وفرض ضرائب على أي عمل انساني يتم تنفيذه في تلك المناطق.

وأكد الوزير فتح ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تقتضي بتقديم الدعم الكامل والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها ومشاريعها الإنسانية في بلادنا والمساهمة بفاعلية في تحسين الوضع الإنساني، لافتاً الى ترحيب وتقدير الحكومة بكافة هذه الجهود.

وأهاب فتح بالدول دائمه العضوية في مجلس الأمن بتبني قرارات واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المليشيات وقيادتها لضمان منعها التام عن التدخل في العملية الإنسانية.