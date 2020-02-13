اختتام دورتي الحاسب الآلي وتزين الكيك وصناعة الحلويات بحوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

اختتمت دورتي الحاسب الآلي و تزين الكيك بمديرية حوف بمحافظة المهرة، بحضور الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة خديجة باكريت.



وشارك في الدورتين اللتين نظمتا برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، واستمرت 20 يوما 50 متدربا ومتدربة.

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وعبرت الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة، خديجة باكريت، عن أملها في حدوث أثر إيجابي في المرافق الحكومية من خلال استفادت المشاركين في دورة الحاسوب بما يحسن ويرتقي بالعمل.

وأشارت إلى أن دورة تزين الكيك ستمكن المرأة من دخول سوق العمل ومساعدة أسرته.

من جانبه أكد عضو المجلس المحلي للشؤون الاجتماعية، سعيد مصدع، أهمية التأهيل والتدريب وكسب المهارات والخبرات.

من جهتها شكرت نوال القميري، أحد المتدربات، السلطة المحلية بقيادة المحافظ باكريت، على دعمها السخي بمثل هذه الدورات، مثمنة الجهود التي بذلتها الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة لإنجاح الدورتين.

حضر اختتام الدورتين مدير إدارة البحوث والتدريب بالمحافظه الأستاذ أحمد القميري ومدير الأثار الاستاذ/سالم علي وحاس والمتدرب المهندس/عبدالسلام بالجعد مدير مؤسسه أثر .