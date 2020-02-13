شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت يصدر عددا من القرارات بالمهرة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت عدد من القرارات بشأن تعيين وتكليف مدراء إدارات في بعض المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية فيما يلي نصها :

حيث قضى القرار رقم (39) لسنة 2020م بتعيين الأخ / محمد أحمد رويشد سكرون مديرا لإدارة التعليم بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بناء على عرض مدير عام مكتب التربية والتعليم.. وصدر القرار رقم (45) لسنة 2020م بتكليف الأخت/ أروى أحمد عبدالله الجعفري مديرا لإدارة الشؤون الإدارية بمكتب التعليم الفني بالمحافظة بناء على عرض مدير عام المكتب. Advertisements وصدر قرار المحافظ رقم (48) لسنة 2020م قضى بتكليف الأخ / عبدالله محمد عبدالله باضاوي رئيساً لقسم تمديدات الكهرباء بالمعهد التقني الصناعي بمكتب التعليم الفني بالمحافظة بناء على عرض مدير عام المكتب. وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (49) لسنة 2020م بتكليف محمد قائد عبدالله محمد رئيسا لقسم التبريد والتكييف بالمعهد التقني الصناعي بمكتب التعليم الفني بالمحافظة ، بناء على عرض مدير عام مكتب التعليم الفني بالمحافظة. كما صدر القرار رقم (53) لسنة 2020م بتكليف علي سالم محيسن رئيساً لوحدة تنسيق نظم معلومات الأمن الغذائي بالمحافظة بناء على عرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة. وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (59) بتغيين الأخ / علي حسن محمد بن سلم مديرا لإدارة الخدمات والصيانة والتجهيزات بديوان عام المحافظة بناء على عرض مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة. وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (63) لسنة 2020م بتكليف د. سالم عيسى أحمد القميري نائباً فنياً لمدير مستشفى الغيضة المركزي بناء على عرض مدير عام مكتب الصحة والسكان. ونصت القرارات على إلغاء اي تعيينات أو تكليفات سابقة ، والعمل بها من تاريخ صدورها وإبلاغ الجهات الملزمة بالتنفيذ.

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