شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش عملية تنظيم الصيادين في مواقع الإنزال بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة ترأس رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، المهندس عبدالناصر كلشات، بمدينة الغيضة عاصمة المهرة، اجتماعا مع مدراء مراكز الاصطياد بالمديريات لمناقشة عملية تنظيم الصيادين في مواقع الإنزال.

Advertisements وفي الاجتماع أكد كلشات على أهمية تنظيم عمليات الاصطياد والصيادين في مواقع الإنزال بما يسهم في التحسين والارتقاء بالعمل والحفاظ على الأحياء البحرية. وذكر أن الاهتمام بهذه القضية يأتي وفق توجيهات ووزارة الثروة السمكية ممثلة بالوزير فهد كفاين، والسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت. وبحث الاجتماع المخالفات الحاصلة في قانون الصيد بمواقع الإنزال وألية القضاء عليها وضبط المخالفين. وأقر الاجتماع قيام الهيئة خلال الأيام القادمة بمنح رخص مزوالة المهنة للصيادين بما ينعكس في تنظيم مواقع الإنزال وعمليات الاصطياد.

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