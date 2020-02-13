شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بخارجية الإنتقالي لـ"اليمن العربي": ملتزمون بتنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

Advertisements سيد مصطفي_الخليج 365

قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وقام بتنفيذ مجموعة من الخطوات، ولكن في المقابل لا يوجد أي تنفيذ من قبل الحكومة اليمنية لأي خطوة في اتجاه تنفيذ الإتفاق.



وأكد العيسائي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أطراف داخل الحكومة اليمنية المختطفة من حزب الإصلاح الإخواني لا تريد تنفيذ الإتفاق وهي بالأساس معارضة لهذا الإتفاق لأسباب كثيرة أبرزها أن تلك الأطراف لا تريد إنهاء الانقلاب الحوثي ولا تريد الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن، بالإضافة إلى ارتباطاتها المشبوهه مع إحدى المحاور الإقليمية المعادية للتحالف العربي والمشروع العربي.

وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي جدد التزامه بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض وفقا لتراتبيتها وتسلسلها الزمني، وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن اَي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن تؤدي سوى لمزيدآ من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم، من الجماعات الإيديولوجية المتطرفة