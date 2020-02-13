شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : تصفية جماعية تطال قادة عسكريين معروفين بولائهم التام ل حزب الاصلاح,والسبب ..إنهاء هيمنة الاصلاح على اهم منطقة عسكرية ومحافظة نفطية,وطارق عفاش!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 08:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وقالت المصادر أن التحالف اجرى تغيرات لقادة “8” الوية في أول خطوة من نوعها تهدف لإنهاء هيمنة الاصلاح على اهم منطقة عسكرية ومحافظة نفطية.

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وتضمنت قرارات التغيرات الجديدة، وفقا للمصادر، تعين مشايخ وقادة عسكريين معروفين بولائهم التام لبقايا النظام السابق التابع للإمارات بقيادة طارق صالح ..

وبحسب المصادر فقد قضت التعيينات الجديدة بتعيين الشيخ محمد محسن الحرملي اركان حرب المنطقة السابعة، العميد يحي حنشل قائدا للواء 314 مدرع، العقيد يحي تامة قائدا للواء 29 ميكا، الاستاذ محمد العسودي قائد للواء 203 مشاة، العقيد عبدالعزيز الحيدري قائد اللواء 133 مشاة، العقيد عبد الرقيب دبوان قائد للواء121 مش، الاستاذ محمد الذيفاني قائد اللواء 310مدرع، العقيد حسين العكمي قائد اللواء 141 مش.

وتأتي هذه التغيرات في ظل ظروف صعبة يعيشها الحزب بعد تحقيق قوات صنعاء تقدم كبير في ابرز معاقله بمأرب والجوف بعد سيطرتها على نهم..

وعلى مدى السنوات الماضية ظل الاصلاح يرفض المساس بمنظومته العسكرية والاقتصادية في مأرب وخاض حرب ضد مساعي السعودية والامارات لتدجين المحافظة بخصومه في النظام السابق..

كما تعد، بحسب مراقبين، خطوة في سلسلة خطوات يهدف من خلالها التحالف لتمكين صغير بن عزيز في مأرب وانهاء هيمنة الاخوان على المحافظة التي تدر عشرات المليارات شهريا.. وكان التحالف قد بدء مسلسل تدمير امبراطورية الاصلاح في مأرب باستحداث “العمليات المشتركة” كجهاز موازي لوزارة دفاع هادي الخاضعة لسيطرة علي محسن، وفقا لتعبير سابق لوزير دفاع هادي، محمد المقدشي الذي يعتبر القوات المشتركة بقيادة بن عزيز سحب البساط من تحت اقدامه، وهو ما تم فعلا منذ استلام بن عزيز لمهامه في مأرب إذ اوقف عن مقاتلي الاصلاح رواتبهم وتغذيتهم في الجبهات إضافة إلى استقطابه للقيادات الميدانية الناقمة من عمليات الفساد داخل الحزب وصولا إلى مساهمته بسقوط معاقلهم من نهم وصولا إلى مأرب، كما اتهمه بذلك القيادي في حزب الاصلاح عبدالله صعتر.

