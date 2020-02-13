مقاتلات التحالف ترعب الحوثيين ب 10 غارات في صنعاء "المواقع المستهدفة وتفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 09:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف العربي على امتداد الساعات القليلة الماضية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية لميلشيات الحوثي الانقلابية في عدة محافظات.. وطبقا لمصادر عسكرية ان الغارات استهدفت صنعاء والجوف وقطاع نجران .

واوضحت المصادر إن طيران التحالف استهدف بـ10 غارات نقيل فرضة نهم بمحافظة صنعاء، وكذا غارات أخرى على جبل صلب بالمديرية عينها. Advertisements وأضاف المصدر أن طيران التحالف نفذ غارتين على مديرية المتون بالجوف، و4 غارات على منطقتي الشبكة وغرب السديس بنجران. المصدر: "يمن تايم"



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