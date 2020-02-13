شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صادم للعشاق في عيد الحب ..وهذا ما سيحدث يوم غدا في صنعاء !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/13 الساعة 09:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

الفلكي الجوبي يفاجئ العشاق في عيد الحب و يعلن ان يوم غدا هو بداية آخر موجة برد شديدة ويجب اخذ الحيطة والحذر ,خاصة في صنعاء وذمار والبيضاء وباقي المحافظات التي تمتاز بمناخ بارد شديد في الشتاء وتسمى مرحلة "سعد الخالس " ول التسمية قصة عجيبة , تحمل الفكاهه والمأساة معا.

وقصتها ان زمان كان به واحد اسمه سعد خزن بقات مخلط وآخر الليل ذكر انه عيد الحب قام سار إلى جنب بيت حبيبته شل حجار وجلس يراجم حقها الطاقة لما فتحت الطاقة وشافت انه سعد مبحشم بالجهتين وخالس ثيابه ما فوقه الا السروال الداخلي والفنيلة العلاقي وماسك في يده دبدوب أحمر وحبة ببسي حمراء وجالس يتغزل فيها ويقلها تنزل لكن ما رضيت تنزل قالت ان أبوها عيقتلها حاولت تقنعه يروح لكن الاخ سعد مبحشم بالجهتين والريح تهفه ومصمم الا تنزل ولا بايجلس تحت الطاقه لا الصباح قالت له برد عليه ايستبرد ايمرض لكن الاخ سعد مصمم وبرم بلكه ودكاء تحت الطاقه بعد أن فشلت باقناعه وهي تبكي يروح حاولت ترجم له بطانية يدفى لكن ماقدرت البطانيه تخرج من الطاقة فتمدد سعد تحت البيت وجلس يرتعش من البرد حتى مات ومن ذلك اليوم سميت هذه المرحله من كل سنه مرحلة سعد الخالس سعد مات من البرد وهو حاضن الدب ويردد حبي لها.

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