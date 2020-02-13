شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافه.. تعرف على اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية مساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سجلت العملة الوطنية، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً في صنعاء وعدن أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ الدولار في عدن 655 للشراء و660 للبيع، فيما بلغ في صنعاء 596 للشراء، و600 للبيع.

في حين بلغ الريال السعودي 171 في عدن و 160 في صنعاء شراء

بينما البيع في عدن بلغ 172 وفي صنعاء 162

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