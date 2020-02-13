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عدن - ياسمين التهامي - ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ"كورونا"

نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت فيه منحها مبلغا "فلكيا" مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المطيري في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".