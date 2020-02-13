شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ"كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ"كورونا"
نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت فيه منحها مبلغا "فلكيا" مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس "كورونا" الجديد.
وقالت المطيري في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".
وأضافت "أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد"، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.
المصدر: "تويتر"
جديد اب برس :
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.