عاجـــل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء - (الأماكن المتسهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء - (الأماكن المتسهدفة)

شن طيران التحالف العربي على امتداد الساعات القليلة الماضية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية لميلشيات الحوثي الايرانية . وطبقا لمصادر عسكرية ان الغارات استهدفت صنعاء والجوف وقطاع نجران . جديد اب برس : Advertisements واوضحت المصادر إن طيران التحالف استهدف بـ10 غارات نقيل فرضة نهم بمحافظة صنعاء، وكذا غارات أخرى على جبل صلب المديرية عينها. وأضاف المصدر أن طيران التخالف نفذ غارتين على مديرية المتون بالجوف، و4 غارات على منطقتي الشبكة وغرب السديس بنجران.

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