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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 13-02-2020? - آخر تحديث الخميس 13-2-2020?
لن تصدق من يكون ...مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفاجى الجميع : هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار..."شاهد"
شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما حادا على رئيس عربي شهير واصفا إياه بالنملة.
وقال "القاسم" تعليقا على ما يحدث في سوريا: من السخف تصوير الصراع في شمال وشرق سوريا بأنه بين تركيا ونظام الأسد، فهذا تضخيم سخيف ومبتذل لدور النظام، فكما هو معروف فإن النظام مجرد طرطور في هذه اللعبة الكبيرة.
وأضاف: الصراع في شمال وشرق سوريا بين الضباع الكبار..واقحام اسم الاسد في هذه اللعبة كإقحام نملة جرباء في صراع بين الفيّلة.
جديد اب برس :
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