شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ..."مباشر من امام محلات الصرفة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الخميس مقابل الريال السعودي والدولار الامريكي :

الريال السعودي (شراء) 157.3- 157 البيع 157.7 - 157.6 الدولار الامريكي(شراء) Advertisements 596 - 595 البيع 598 - 599 وجاءت الاسعار في العاصمة المؤقتة عدن كالتالي: شراء 173بيع 174 شراء 655بيع 660

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