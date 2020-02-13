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عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ..."مباشر من امام محلات الصرفة"

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عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الخميس مقابل الريال السعودي والدولار الامريكي :

الريال السعودي (شراء)

157.3- 157

البيع

157.7 - 157.6

الدولار الامريكي(شراء)

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596 - 595

البيع

598 - 599

وجاءت الاسعار في العاصمة المؤقتة عدن كالتالي:

شراء 173بيع 174

شراء 655بيع 660

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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