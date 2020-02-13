شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل موظفة على يد زوجها طعنا بعد تلقيه رسالة من مديرها في العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل موظفة على يد زوجها طعنا بعد تلقيه رسالة من مديرها في العمل

أقدم رجل آسيوي على قتل زوجته طعنا أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها في العمل. وتعود الواقعة عندما تلقي الزوج رسالة نصية من مدير زوجته في العمل تفيد بأنها تخونه مع شخص آخر، وحينما واجهها أنكرت حتي تطور الأمر إلي مشادة حادة انتهت بمقتل الموظفة. جديد اب برس : Advertisements وتفصيلا، ورد بلاغا لشرطة دبي يفيد بمقتل موظفة أمام مقر عملها بمنطقة القوز الصناعية، وعلي الفور باشر رجال الشرطة عملهم وبالانتقال إلي موقع الحادث عثر علي جثة امرأة غارقة في دمائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل موظفة على يد زوجها طعنا بعد تلقيه رسالة من مديرها في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.