عاجـــل : صنعاء.. مواجهات عنيفة و توتر حاد وقطع أهم الشوارع .. الحوثيون والقبائل هل تعلن ثوره جديدة..!؟ - (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء.. مواجهات عنيفة و توتر حاد وقطع أهم الشوارع .. الحوثيون والقبائل هل تعلن ثوره جديدة..!؟ - (تفاصيل)

اندلعت اشتباكات بين قيادات حوثيين بشارع خولان بصنعاء؛ ما أدى إلى قطع الشارع الذي يعد أحد أكبر الشوارع في المدينة الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقالت مصادر، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين يتبعون قياديين حوثيين في خلاف للسيطرة على قطعة أرض تقع في الشارع الرئيسي. وأضافت المصادر أن الشارع قُطع بشكل كلي أمام حركة مرور السيارات والمواطنين.

جديد اب برس :

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ولفتت المصاد إلى أن التوتر مستمر منذ صباح اليوم في المنطقة، الأمر الذي يتسبب في معاناة سكان الحي القريب من موقع الاشتباكات في ظل انتشار مكثف للمسلحين.

واتجهت قيادات المليشيات الحوثية نحو السيطرة على الأراضي في صنعاء، كما ظهرت عصابات وشبكات مافيا تدعمها قيادات بارز للسيطرة على الأراضي.