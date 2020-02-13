شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الجيش الوطني تحقق انتصارات كبيرة وكاسحة وتحتفل بإدارة هذه المحافظة بأكملها ..."تطورات متسارعة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضاف: "وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء دويلة ‎الامارات". وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن)، صباح الثلاثاء مظاهرة جماهيرية حاشدة دعماً للشرعية واستنكاراً لما قامت مجاميع مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا من انقلاب على الشرعية والتمرد على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. Advertisements بالأغاني الوطنية والأعلام الجمهورية قوات الجيش الوطني والأمن في سقطرى تعلن جاهزيتها ضد أي مليشيات تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء دويلة #الامارات .pic.twitter.com/VdyKw4VBqm— بشير الحارثي (@balharithy) بالأغاني الوطنية والأعلام الجمهورية قوات الجيش الوطني والأمن في #سقطرى تعلن جاهزيتها ضد أي مليشيات تحاول الانقلاب على مؤسسات الدولة

وقيادتها السياسية والعسكرية تؤكد بأن سقطرى يمنية وسيبقى اليمن واحدا موحداً مهما تآمر الخونة والمرتزقة عملاء دويلة #الامارات . pic.twitter.com/VdyKw4VBqm — بشير الحارثي (@balharithy) February 12, 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوات الجيش الوطني تحقق انتصارات كبيرة وكاسحة وتحتفل بإدارة هذه المحافظة بأكملها ..."تطورات متسارعة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.