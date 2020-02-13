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عدن - ياسمين التهامي - في تصريح أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ...إمام الحرم المكي في السعودية يفاجئ الجميع..: إغلاق المحلات وقت الصلاة ليس من الشريعة... "شاهد الفيديو "

قال الداعية السعودية وامام الحرم المكي السابق عادل الكلباني إنه يجب تقليل مدة إغلاق المحلات وقت الصلاة، موضحًا عن رأيه في هذه المسألة، وهو أنها ليست من الشريعة.

وأضاف الكلباني خلال برنامج “اتجاهات” مع الإعلامية نادين البدير على روتانا خليجية: ”أقترح تقصير المدة ، يعني الآن يصل لساعة إلا ربع في صلاة المغرب ، هذا طويل جداً ، ممكن يؤذن و 5 دقايق وتقام الصلاة” .

جديد اب برس :

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وتابع: ”محطات البنزين ليست عذراً ، أنا أرى اللي يعتذر بها أنهم أغبياء ، ليش تبغى محطات البنزين تفتح ؟ ، لا بد تكون مسوي احتياطاتك لا تترك العداد يصل لآخره”، مضيفًا: ”أنا أرى أن تفتح المحطات التي تقع على الطرق السريعة لأن الذين يكونون على سفر يحتاجونها ، والمحطات بعيدة عن بعضها”.

وقالت البدير ، أن موضوع الإغلاق لم يذكر في القرآن ، فرد عليها الكلباني قائلاً : ” أنا لا أقول أن هذا شرعاً ، ولكن هذا نظام ، لأجل هذا لو تم تقنينه أو أُلغي فالأمر فيه سعة ” .