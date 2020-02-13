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الحوثيون يفاجئون الجميع ويكشفون عن أسباب خطيرة دفعتهم لإصدار قرار بتصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح

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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يفاجئون الجميع ويكشفون عن أسباب خطيرة دفعتهم لإصدار قرار بتصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح

كشفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، عن سببين رئيسيين دفعتهم لتصفية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بعد تحالف استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك على لسان المسؤول الحوثي، عبدالرحمن الأهنومي، والذي عينته الجماعة مؤخرا رئيسا لمجلس الإدارة لصحيفة الثورة الرسمية، وفقا لمتابعة "أحداث نت".

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وعدد الأهنومي في مقال له نشرته الصحيفة السببين الجديدين والذي بوقوعها صدر القرار بتصفية "صالح" بمنزله في صنعاء في 2017، أولها وقوفه خلف دعاية “فلل المشرفين” والذي عمل عليها ما أسماه "العدوان ومرتزقته والطابور الطويل الذي سقط في ديسمبر".

وأضاف بأن هذا "الطابور هم من ضخوا كما هائلا من الأكاذيب ونسجوا القصص والحكايات…هذا فلان اشترى فيلا، وهذا المشرف أبو فلان اشترى عمارة في بيت بوس و2 في الأصبحي".

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