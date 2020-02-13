شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اخبارا تتحدث عن مقتل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالعاصمة اللبنانية بيروت .
وزعمت تلك الاشاعات ان مجهول اعترض الفنانة نانسي عجرم اثناء توجهها إلى فيلتها ، واطلق عليها النار.
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تلك الاشاعات سرعان ما تم الكشف انها زائفة ولا اساس لها من الصحة ، حيث قامت الفنانة نانسي عجرم بمشاركة متابعيها على حسابها بانستغرام صوراً من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "ليا" .
ونشرت عجرم صوراً لابنتها وهي تلهو أمام قالب حلوى عيد الميلاد لتخطف الأنظار في عيد ميلادها الأول ، وتدحض الشائعات التي تحاول تعكير المزاج الفني للفنانة عجرم .
وتعرضت الفنانة نانسي عجرم خلال الفترة القليلة الماضية لحملات إعلامية كبيرة ، على خلفية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.
ولا تزال قضية مقتل الشاب السوري الذي اتُهم باقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في 4 يناير كانون الثاني تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطفو المزيد من التفاصيل على السطح وتزداد الأسئلة حيال القضية التي لم تحسم بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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