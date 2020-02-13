شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اخبارا تتحدث عن مقتل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالعاصمة اللبنانية بيروت .

وزعمت تلك الاشاعات ان مجهول اعترض الفنانة نانسي عجرم اثناء توجهها إلى فيلتها ، واطلق عليها النار.

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تلك الاشاعات سرعان ما تم الكشف انها زائفة ولا اساس لها من الصحة ، حيث قامت الفنانة نانسي عجرم بمشاركة متابعيها على حسابها بانستغرام صوراً من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "ليا" .



ونشرت عجرم صوراً لابنتها وهي تلهو أمام قالب حلوى عيد الميلاد لتخطف الأنظار في عيد ميلادها الأول ، وتدحض الشائعات التي تحاول تعكير المزاج الفني للفنانة عجرم .

وتعرضت الفنانة نانسي عجرم خلال الفترة القليلة الماضية لحملات إعلامية كبيرة ، على خلفية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.

ولا تزال قضية مقتل الشاب السوري الذي اتُهم باقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في 4 يناير كانون الثاني تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطفو المزيد من التفاصيل على السطح وتزداد الأسئلة حيال القضية التي لم تحسم بعد.