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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..وزارة الاتصالات تزف بشرى سارة جداً لجميع المواطنين في الجمهورية اليمنية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم عودة خدمة الإنترنت إلى طبيعتها بشكل كامل.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الفنية انتهت من انجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل (فالكون).

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وردنا الان..وزارة الاتصالات تزف بشرى سارة جداً لجميع المواطنين في الجمهورية اليمنية

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وثمن الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة (تيليمن) والمؤسسة العامة للاتصالات في سبيل إعادة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها.