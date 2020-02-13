شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صورة مؤثرة..طفل في هذه المحافظة اليمنية يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب العالم بشجاعته النادرة..صورة تكشف مافعه هذا البطل الصغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد صورة مؤثرة..طفل في هذه المحافظة اليمنية يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب العالم بشجاعته النادرة..صورة تكشف مافعه هذا البطل الصغير

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