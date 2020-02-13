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صنعاء - ياسمين الخيامي - هزت المملكة واثارت الرعب في نفوس كل الازواج ..زوجة غاضبة تقتلع عين زوجها وتشبعه ضربا وحين سألها القاضي عن السبب كان الجواب صادما ومزلزلا ( صورة )

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