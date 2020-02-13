شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الصين تدق طبول الحرب وتحرك سلاحها النووي المرعب وتعلن انها ستقضي على هذه الدولة وتمحوها من خارطة العالم بعد فعلتها الغادرة لتدمير الصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : الصين تدق طبول الحرب وتحرك سلاحها النووي المرعب وتعلن انها ستقضي على هذه الدولة وتمحوها من خارطة العالم بعد فعلتها الغادرة لتدمير الصين

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