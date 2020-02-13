شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..يحيي الراعي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية لـــ "محمد علي الحوثي" بعد اقتحامه قاعة مجلس النواب ومعه المرافقين المسلحين ..شاهد ماذا فعل الراعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..يحيي الراعي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية لـــ "محمد علي الحوثي" بعد اقتحامه قاعة مجلس النواب ومعه المرافقين المسلحين ..شاهد ماذا فعل الراعي

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..يحيي الراعي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية لـــ "محمد علي الحوثي" بعد اقتحامه قاعة مجلس النواب ومعه المرافقين المسلحين ..شاهد ماذا فعل الراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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