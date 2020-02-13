مصلحة الهجرة: جوازات السفر متوفرة بجميع الفروع والأولوية للحجاج

ناقش اجتماع في مكة المكرمة، اليوم الخميس، آلية استيعاب طلبات الجوازات للحجاج اليمنيين في المحافظات المحررة. وضم قيادات قطاع الحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف المساعد طارق القرشي، ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم، وذلك ضمن الترتيبات التي يجريها مكتب شؤون حجاج اليمن لتوفير متطلبات الحاج.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ). وشدد على أهمية إعطاء الحجاج الأولوية في استخراج الجوازات، وتوفيرها، ووضع آليات مناسبة تعمل على تسريع الإصدار. وفي اللقاء أكد"سالم" أن دفاتر الجوازات متوفرة وبشكل كافي في جميع الفروع في المحافظات المحررة. بدوره دعا القرشي جميع الحجاج إلى عدم دفع أي رسوم إضافية لسماسرة يتاجرون بـالجوازات، أو يتظاهرون بتسريع استخراجها، خاصة بعد أن تم وضع آلية معينة للحجاج في الجوازات.







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