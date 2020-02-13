تعرف أبرز إستعدادات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

إستعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور علي الوليدي، إستعدادات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا الذي تفشى بالصين وإنتقل لعدد من الدول .



جاء ذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، اليوم الخميس، إلى قطاع الرعاية الصحية الأولية في مقر الوزارة بالعاصمة عدن .

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وأوضح الوليدي أن الإجراءات شملت رفد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالفرق الطبية بهدف الكشف علی جميع الواصلين الی اراضي الجمهورية وتزويد هذه الفرق بالادوية والمستلزمات الطبية الضرورية والعمل علی تدريب عدد من الفنيين ليعملوا كمدربين في مديرياتهم ومرافقهم الصحية لتعم الفائده كل الكوادر الصحية، بالاضافة الی تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية علی مدار الساعه لتلقي اي بلاغات ورفع تقرير يومي .

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة مساندة جهود الوزارة من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة المياه والبيئة والاوقاف والتعليم واعداد حملة توعيويه صحية بخصوص فيروس كورونا .

وخلال الزيارة، اشاد نائب رئيس الوزراء، بدور وزارة الصحة وكادرها في مجال مكافحة الاوبئة .. مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للوزارة .

وحث الخنبشي الوزارات الأخرى القيام بواجباتها والعمل على تعزيز التنسيق بما يؤدي الی الخروج بآلية عمل مشتركة .. داعيا الوزاره الی اليقظة والاستعداد لمواجهة اي طارئ .