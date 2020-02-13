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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتقالي عدن وقيادات الحزام الأمني يناقشان ما تم تنفيذه في إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، رئيس قيادة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس، مع القائد العام لقوات الدعم والإسناد، محسن الوالي، التطورات والمستجدات على الساحة الجنوبية والإجراءات التي جرى تنفيذها من قبل القوات الجنوبية والواردة في بنود إتفاق الرياض .
وفي اللقاء، الذي ضم القائد نبيل المشوشي، والقائد أحمد محمود، قائد كتيبه حزم 1، والقائد هدار الشوحطي والقائد ماجد الجحوشي، نائب القوة البشرية بألوية الدعم والإسناد، أشاد الدكتور الوالي بالأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وباقي المحافظات.
وشدد الوالي على أهمية الإبقاء على اليقظة والجاهزية في أعلى مستوياتها للحفاط على ما تم إنجازه في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
ومن جانبها ثمنت القيادات العسكرية الدعم المقدم من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، للقوات الجنوبية للقيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن الجنوبي .. مؤكدين أن القوات الجنوبية في اتم الجاهزية واليقظة لردع كل من يحاول أو يفكر بالمساس بالانجازات الأمنية والعسكرية التي قُدمت في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى.
كما شكروا جميعاً قيادة قوات التحالف العربي على كل ما يقدمونه من دعم على مختلف الأصعدة، مؤكدين جهوزيتهم لتنفيذ المهام المُناطة بهم في إطار مهام قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
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