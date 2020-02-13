مصلحة الجوازات تمنح الحجاج الأولوية في إستخراج جوازات السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

شدد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، عبدالجبار سالم، على أهمية إعطاء الحجاج الأولوية في إستخراج جوازات السفر، ووضع آليات مناسبة تعمل على تسريع الإصدار .



جاء ذلك في إجتماع عقد اليوم في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، وضم قيادات قطاع الحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف المساعد، طارق القرشي ووكيل مصلحة الجوازات .

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وناقش الإجتماع وفق ما ذكرت وكالة سبأ، آلية استيعاب طلبات الجوازات للحجاج اليمنيين في المحافظات المحررة.

وأكد وكيل المصلحة أن دفاتر الجوازات متوفرة وبشكل كافي في جميع الفروع في المحافظات المحررة.

بدوره دعا القرشي جميع الحجاج الى عدم دفع أي رسوم إضافية لسماسرة يتاجرون بـالجوازات، أو يتظاهرون بتسريع استخراجها، خاصة بعد أن تم وضع آلية معينة للحجاج في الجوازات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الترتيبات التي يجريها مكتب شؤون حجاج اليمن لتوفير متطلبات الحاج.