شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’: هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’: هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟





عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’: هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما حادا على رئيس عربي شهير واصفا إياه بالنملة. وقال "القاسم" تعليقا على ما يحدث في سوريا: من السخف تصوير الصراع في شمال وشرق سوريا بأنه بين تركيا ونظام الأسد، فهذا تضخيم سخيف ومبتذل لدور النظام، فكما هو معروف فإن النظام مجرد طرطور في هذه اللعبة الكبيرة. وأضاف: الصراع في شمال وشرق سوريا بين الضباع الكبار..واقحام اسم الاسد في هذه اللعبة كإقحام نملة جرباء في صراع بين الفيّلة.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم’’: هذا الحاكم العربي أصبح مثل النملة الجرباء وليس له قرار.. شاهد من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.