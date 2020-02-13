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عدن - ياسمين التهامي - «اليوم العالمي لكلمة أحبك» يتصدر تويتر.. ومغردون:«مازلنا سناجل»





عدن - ياسمين التهامي - «اليوم العالمي لكلمة أحبك» يتصدر تويتر.. ومغردون:«مازلنا سناجل» ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الحب الموافق يوم 14 فبراير، ويفكر البعض في جعل هذا اليوم مميزا، يتبادلون الهدايا مع محبيهم ويخرجون للتنزه، وتعلق المحال البالونات والورود الحمراء، فيما يعيش "السناجل"حالة عبروا عنها على صفحات التواصل الاجتماعي عبر مغردو "تويتر" عبر هاشتاج "اليوم العالمي لكلمه احبك "، عن تلك الحالة التي تلازمهم في عيد الحب، مشاركون بكوميكسات مصحوبة بتعليقات ساخرة. نشر "أسامة" صورة على موقع تويتر مكتوب عليها:"مازلت سنجل"، وبطريقة كوميدية شارك "عبدالله" صورة طفل قائلا:"انا نفسي اسمع كلمة بيبي". ونشر "انيس" صورة للكرتون جيري وعلق عليها قائلا:"يوما ما هسمعها واحسها"، وقالت نجد:" شكلي وانا انتظر احد يقولي احبك".







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