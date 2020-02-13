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عدن - ياسمين التهامي - أجمل العبارات في اليوم العالمي لكلمة احبك

اليوم العالمي لكلمة احبك عبارات أحبّك حبّ ماله حدّ، أحبّك رغم هذا البعد، أحبّك لو يطول الصدّ، أحبّك يا غالي. أحّبك ليس لما أنت عليه، ولكن لما أكون عليه عندما أكون معك. يشهد العشق وميزانه، وكل الورد وألوانه، لو للغرام عنوان، أنت يا عمري عنوانه. أحبك يا حبيبي وكل ما فيك أهواه، حتى خطوات قدميك أشتاق إليها، أشتاق لأن أمشي بقربك، أحتاج لأرقص معك رقصة أبدية لا أفلت من يديك، أشتاق لأن تضمّني بعمق، مثل البحر الذي يضم اللآلىء أريد أن تقتلني حبا وتغرقني عشقا أيها البحر. بعيوني أنت الضوء، وبقلبي سأبقى أهواك، ولجروحي أنت الدواء، وكلّ عمري ما أنساك. قد يبيع الإنسان شيئا قد اشتراه، ولكن لايبيع قلبا قد هواه. تمر الأيام وأنتظر صوتك، وتمرالأيام وأتمنى شوفك، ويمرالعمر وأنا أحبك. كلّما ازداد حبّنا تضاعف خوفنا من الإساءة إلى من نحبّ. أنتظر اللحظة التي أبحث فيها عن صدرك ليضمّ رأسي. كل ما قالوا عني صحيح، كلّ ما قالوا عني في العشق قول صحيح، لكنهم لا يعرفون أنني أنزف بحبك مثل الجريح. شاهد أيضا:اقتباسات من كتاب فهد عامر الأحمدي نظرية الفستق الحبّ هو الأكثر عذوبة والأكثر مرارة. دمعة تسيل وشمعة تنطفئ والعمر بدونك يختفي ومن دونك قلبي ينتهي. يكفي أن يحبك قلب واحد لكي تعيش، فإذا أحبك مليون فأنا منهم، وإذا أحبّك واحد فهو أنا، وإذا لم يحبّك أحد فاعلم أنّني متّ. حبيبي عندما أنام أحلم أنني أراك، بالواقع وعندما أصحو أتمنى أن أراك ثانية في أحلامي. أروع القلوب قلبك، وأجمل الكلام همسك، وأحلى ما في حياتي حبك. الحبّ امرأة ورجل وحرمان. أحبك أضعاف ذالك الحب الذي تتخيله أروع القلوب..قلبك – وأحلي الكلام..همسك – واجمل ما في حياتي حبك. من السهل أن تطرد جيش استعمر وطنك.. ولكن من الصعب أن تطرد حب استعمر قلبك. مش مهم انك بعيد .. المهم انك بخير.. والأهم انك حياتي وانك الأول والأخير. قالوا طنجرة و لقيت غطاها ، قلت : لأ قلبي و لقي المفتاح، قالوا : مجنون بهواها، قلت لأ: مربوط بهواها، قالوا: سوتله سحر قلت: لأ ما بعيش بلاها. الحب يستأذن المرأة في أن يدخل قلبها ، وأما الرجل فإنه يقتحم قلبه دون استئذان ، لا تجعلي قلبي وحيداً.. فلو كنتي بعيدة عن نظر العيون فطيفك لا يفارق القلب والعقل.. وذكريات الحياة الجميلة نحتت في القلب ولن تمحى بأي أمر. حين أشتاقك تتوقف أنفاس الشتاء ليستقبل مواكب إعصاري.. أجتاح سهول قلبك.. ووديان روحك.. أستعمر حتى هالة حضورك.. أستحضر ملامحك.. أرسمك على مرايا ذاكرتي لتنعكس على محياي إبتسامتك وظلالك القمرية.. أنقش على صفحات المساء.. نجمات عينيك وهي تعبث في سحابة اللّيل الثمل بسحرك لتمطر بسمات وردية.. أتلقف شذا الياسمين المهاجر على ضفة حرفك.. أعطيه سلاماً بلون الفيروز.. ألقنه أبجدية الحنين.. وسيمفونيات العشق. أقرى حروفك حب .. في صفحة الصمت .. يا أعذب حديث يسري بقلبي من يعرفك يحبك .. ومن يحبك يهواك .. ومن يهواك ماينساك .. ومن ينساك مايعرف غلاك . شاهد أيضا:منشورات فيسبوكية رائعة وجميلة جدا مكتوبه شاهد أيضا:احاديث نبوية صحيحة قصيره وسهله أنسى العالم كله وأنا بين أحضانك. ولا في الشـعـر. اجـمل مـن. قـصـيـدة. قـيـلـت فـيـك. الحب الحقيقي كلما مر عليه الزمن، زاد عمقاً في نفوسنا. ولا في ذاكـرة المـرايا. الا وقـوفـك امـامـهـا. ذات يـوم. الحب الحقيقي هو أن تحب الشخص الوحيد القادر على أن يجعلك تعيساً. لا يحب العاشق مرتين، ولكني أحبك كلما عبر الصباح نوافذنا وتعانقت الظلال لترسمنا وغنى الصدى بضحكتنا، فأنت وحدك من أحبه عن قناعه، أنت راحتي النفسية. جميل ان تصبح شئ ثمين لشخص يخاف ان يفقدك يوما أحبّك يعني أسّمعك أسعدك أشيل الحزن من قلبك و أبقى معك وفي عيوني أنت أجمل ما لقيت، ولا أريد سوى أن تبقى بجانبي إلى الأبد. الشخص الذي يجعلُك من أساسيات يومه ، يستحقُ أن تبني لهُ في قلبك وطناً يليقُ بِه ما اجمل الحب فى الحلال أغار عليك : من عين تُعجب بك و لا تعلم بأنك لي إِشتقتُ إليك ، و لكنها ليسَّت المرةُ الأولى ، بَلْ هي عَادتي في كُلِ يومٍ ، ولكنْ بِصَمْت يا جنة عيوني، يا نبض قلبي، يا من بقربه أحيا أحبك كثيراً. أنا المتيّم بحب عيونك ، أنا الغيور من أهلك وأصحابك من قال أنّ الحب في لحظة يضيع، من قال أنّ الورد يذبل في الربيع، دام الأمل باقي برغبة واقتناع ما جفّت أوراقي ولا اهتز الشراع. أنت عندى بالناس كلها . يشهد العشق وميزانه، وكل الورد وألوانه، لو للغرام عنوان، أنت يا عمري عنوانه. ما أجمل أن أحسك بعقلي وأراك بقلبي وأعشقك بروحى . أحبك يا حبيبي وكل ما فيك أهواه، حتى خطوات قدميك أشتاق إليها، أشتاق لأن أمشي بقربك، أحتاج لأرقص معك رقصة أبدية لا أفلت من يديك، أشتاق لأن تضمّني بعمق، مثل البحر الذي يضم اللآلىء أريد أن تقتلني حبا وتغرقني عشقا أيها البحر. انْ كتبتُ لك اُحِبُك ، فيّ وقت لمْ تتوقعه منِي ، فَأعلم بأنِي : أحتاجُك ، أشتاقُك ، أفتقِدُك أُحبك بالقَدر الجميل الّذي يجعَلني أصحُوا كل يوم وأبتسِم لمجرد وجودك في حياتي تدري .. في كل يوم أشتااق أكثر من الأول .. على أمل ترجع وترحم عيوُني .. أنا إنتظاري .. طال والبعد طوّل وإثنينتهم قاسين ما يرحمونيّ ! الثلج هدية الشتاء .. والشمس هدية الصيف .. والزهور هدية الربيع .. وأنت هدية العمر الإعجاب هو التوأم الوسيم للحب عندما أصبحتُ أحبُك؛ أدركت أن قلبيّ يمكنه أن ينبض بعيدًا عن جسدي، وينبضُ في جسدك أنتَ يُريدك لم يحتمل وجودك في حياته أو أنّه لم يُقدّر ما في قلبك له • بعد ذلك إن كان ولا بُدَّ من الحزن نحن لا نَكتمل بـ أحد ؛ ولا نضيع من دونِ أحد نسعد بمن بقى .. و ننسى من نسى وقَنِعْتُ باللّقْيا وأوّلِ نَظْرَةٍ إنّ القَليلَ مِنَ الحَبيبِ كَثير وإني أراك بعين قلبي جنة يا من بك مر الحياة يطيب من يقدّم لك الإهتمام قبل الكلام لا تهمله .. فـ غالبيتهم الآن لا يعرفون من الحب سوى الكلام مقدرش أتخلى عنك لأنك كل الحاجات الحلوة اللى فى حياتى . أنتظر اللحظة التي أبحث فيها عن صدرك ليضمّ رأسي.

