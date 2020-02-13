شكرا لمتابعة خبر عن شاهد... أمير قطر يباغت ألاميرة (هيا بنت الحسين)..بهذه الهدية التي لا قيمه لها وحاكم دبي محمد بن راشد يصعق وجن جنونه بعد معرفة لنوع الهدية ولماذا قدمها امير قطر اليها (تعرف على الهديه +الفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره... مذبحة مروعة قبل قليل على جبهة نهم والموت يطارد المقاتلين في كل مواقعهم "شاهد فيديو مزلزل ومرعب" عاجل وفي غاية الخطوره... هذه طعنة غادرة لسلطان هيثم بن طارق قبل قليل وأنقلاب مفاجئ وغريب داخل الأسرة الحاكمة على سلطنة عمان "وهذا ماحدث " واخيرا عودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة شاهد .. اسره خليجية تعلن عن فقدان ابنها وعندما تدخلت الشرطة وجدته على سيارته كانت المفاجئة المزلزله والمرعبة التي صدمت كل رجال الشرطة وصعقت كل افراد اسرت الشاب المفقود "تفاصيل"

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... أمير قطر يباغت ألاميرة (هيا بنت الحسين)..بهذه الهدية التي لا قيمه لها وحاكم دبي محمد بن راشد يصعق وجن جنونه بعد معرفة لنوع الهدية ولماذا قدمها امير قطر اليها (تعرف على الهديه +الفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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